Melchor, Gaspar y Baltasar, en Lleida: “El mejor regalo es quererse”

Miles de leridanos recibieron efusivamente ayer a Sus Majestades de Oriente en una multitudinaria cabalgata por las calles de la capital. - AMADO FORROLLA

Parece que los leridanos se han portado muy bien, porque ayer los Reyes Magos regalaron a muchas localidades de Lleida un manto de nieve horas antes de su llegada. En la capital, Sus Majestades de Oriente recorrieron las abarrotadas calles en la cabalgata más fría de los últimos años, según los termómetros.

Sin embargo, la alegría, ilusión y entusiasmo de los niños y niñas de Lleida calentaron el ambiente, que estuvo marcado por sus numerosas comparsas, actuaciones musicales de distinta temática y una lluvia de dos toneladas de caramelos libres de alérgenos que endulzaron la tarde a pequeños y mayores.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Lleida ciudad en tren, que fue puntual, y fueron recibidos por el Gran Camarlenc, el alcalde, Fèlix Larrosa, varios ediles y decenas de familias en la plaza Ramon Berenguer IV. “Los reyes nos han traído nieve, eso significa que los niños y niñas de Lleida se han portado muy bien”, dijo Larrosa.

Después de que la multitud les diera la bienvenida con un mensaje en lengua de signos y globos, Sus Majestades subieron a sus respectivas carrozas para iniciar un desfile en el que participaron una docena de carrozas, un centenar de artistas y sesenta niños y niñas escogidos por sorteo, así como representantes de los Armats de la Sang y los Castellers de Lleida.

La cabalgata partió de la plaza Ramon Berenguer IV pasadas las seis de la tarde y recorrió Rambla Ferran, las avenidas Francesc Macià, Blondel y Madrid, plaza de España y regresó desde Blondel hasta el Palau de la Paeria. A lo largo del recorrido se habilitaron varios espacios inclusivos.

Una vez finalizada la cabalgata fue el turno de los discursos de los ‘Reixos’ en el balcón de la Paeria. El primero fue Melchor, que señaló que “nos hemos encontrado Lleida llena de nieve” y confesó a los pequeños que “la carroza del carbón está vacía, pero las de regalos están llenas porque os habéis portado muy bien”.

Por su parte, Gaspar dijo que “hemos visto que los niños en Lleida se ayudan entre ellos, comparten, aprenden y, a veces, se equivocan” y pidió que “esta noche nos recuerde que el mejor regalo es querernos, cuidarnos y hacer de Lleida una ciudad de alegría y bondad”. Baltasar aseguró que “la ilusión y la bondad son los mejores regalos”. Acabó poniéndoles “deberes” a los niños: “Debéis portaros bien y ser mejores con los demás”, concluyó antes de que los tres recibieran las llaves mágicas que les permitieron llenar de regalos las casas de Lleida.