SEGRE

PROYECTOS

Ayudas de 1,8 millones de euros para separar basura

Un punto de recogida de residuos que gestiona el Consejo Comarcal del Solsonès

Un punto de recogida de residuos que gestiona el Consejo Comarcal del Solsonès.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

La Agencia de Residus de Catalunya informó ayer de los beneficiarios de subvenciones para fomentar la recogida selectiva de residuos, con 1,8 millones de euros que irán a parar a nueve ayuntamientos y entes locales de Lleida.

Con estos fondos se financiarán actuaciones que impliquen modelos de alta eficiencia como la recogida selectiva de bio-residuos, proyectos de autocompostaje y recogida selectiva de aceites de cocina y de residuos textiles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking