PROYECTOS
Ayudas de 1,8 millones de euros para separar basura
La Agencia de Residus de Catalunya informó ayer de los beneficiarios de subvenciones para fomentar la recogida selectiva de residuos, con 1,8 millones de euros que irán a parar a nueve ayuntamientos y entes locales de Lleida.
Con estos fondos se financiarán actuaciones que impliquen modelos de alta eficiencia como la recogida selectiva de bio-residuos, proyectos de autocompostaje y recogida selectiva de aceites de cocina y de residuos textiles.