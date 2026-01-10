Els Tres Tombs de Lleida estrenan recorrido en Cappont en su 85ª edición

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La capital del Segrià se prepara para celebrar la 85ª edición de la festividad de Sant Antoni Abad, una de las más antiguas de Lleida. Ayer, en la iglesia de la Sang, se presentaron los actos programados desde hoy hasta el 18 de enero, con la presencia de representantes del Gremi de Forners y de las entidades organizadoras. Marc Vives, presidente de la Asociació Els Pagesos, destacó que la novedad de esta edición será el cambio en el recorrido del desfile, programado para el próximo sábado, día de Sant Antoni Abad: por primera vez el itinerario comenzará a las 11.00h en el recinto de las Firetes y pasará por Cappont antes de llegar a la Creu dels Tres Tombs, permitiendo acoger mejor a los visitantes de toda Catalunya y facilitar la logística. A la misma hora, se celebrará la misa en honor a Sant Antoni Abad en la iglesia de la Sang, oficiada por Jaume Melcior. Una vez finalizada la ceremonia, llegará la bendición de los animales y carruajes en Avinguda Blondel. Además, se podrán adquirir productos gastronómicos como las herraduras y panecillos de Sant Antoni. La primera propuesta llegará hoy con una concentración de maquinaria agrícola en la partida de Llívia y la lectura del pregón en la Paeria. Los actos continuarán durante la semana con diversas actividades culturales previas. La festividad concluirá el domingo 18 con un escala en Hi Fi en el Teatre Escorxador, poniendo el broche a unos días llenos de tradición.