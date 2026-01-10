Indemnización por ir en un Avlo a pesar de pagar por un AVE

Foto de archivo de la estación de trenes de Lleida. - MAGDALENA ALTISENT.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Renfe ha indemnizado a un viajero que denunció que en noviembre hizo un viaje de Sevilla a Lleida en Avlo, la línea de bajo coste de la compañía, cuando en realidad había pagado para ir en AVE.

Concretamente, expuso que, además que el primer convoy tiene peores prestaciones que el segundo para ser más lento, durante el viaje sufrieron “continuas sacudidas, frenazos y arreones” que les hicieron sentir “miedo conociendo las limitaciones de seguridad de este tipo de trenes”.

A raíz de este hecho y que el convoy llegara 51 minutos tarde, el viajero presentó una reclamación a Renfe. En un primer momento, la compañía le respondió que no era posible indemnizarlo porque, según la normativa, sólo devuelve la mitad del importe del billete si la demora es superiormente a 60 minutos e íntegramente si es de más de 90.

El usuario respondió que, además de la demora en la hora de llegada, pedía una reclamación “por el miedo a que hemos llegado a pasar durante el viaje” a causa del cambio de tren. Después de este segundo mensaje, la compañía le reembolsó el 30% del importe del billete como “una acción comercial”.

Desde Renfe señalaron que, aunque el tren “estaba vinilado como en Avlo, era un AVE con todas las prestaciones que se le atribuyen”.

En noviembre el Congreso de los Diputados aprobó que Renfe indemnice los retrasos a partir de los 15 minutos.