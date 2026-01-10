Maria Sabaté-Dalmau, jefe del Cercle de Lingüística Aplicada: “Tenemos que demostrar lo que a un hombre se le supone”

Maria Sabaté-Dalmau lidera desde el 2023 el grupo de investigación consolidado y reconocido por la Generalitat denominadoCercle de Lingüística Aplicada. El grupo nació en 1995, de manera que el año pasado celebró su trigésimo aniversario, y en toda su historia nunca hasta hace tres años había tenido una mujer al frente. “Lo afronté con mucha ilusión y como un reto”, afirma, y detalla que el 1995 estaba formado por cinco personas y actualmente son veintidós, de las cuales dieciséis son mujeres (un 77,7%) y seis, hombres.

En el departamento de Filología Inglesa, ahora reconvertido en Llengües i Literatura Estrangeres, Sabaté-Dalmau indicó que investigan sobre “la lengua en una zona minorizada” y sobre el rol del inglés y la anglificación de la sociedad, así como sobre los procesos de internacionalización de la UdL.

En su historia, ha conseguido financiación para cuatro proyectos (de tres años cada uno), en el 2009, en el 2014, en el 2018 y en el 2023, y optará a la próxima convocatoria, que saldrá pronto. La investigadora señala que cuando asumió el liderazgo del grupo quiso introducir la perspectiva de género con diferentes medidas.

Por ejemplo, “no programar reuniones a las siete de la tarde, que es la hora de bañar a los niños”, para poder conciliar, o reunirse de forma telemática. “Aplicamos todas las medidas del plan de igualdad de la Universidad de Lleida”, incide, y detalla que han incorporado la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la docencia y en la investigación, “que estaba masculinizada”, así como en las comunicaciones internas y los tuits.

Cree que las mujeres “han tenido que picar mucha piedra” para llegar al mismo punto que los hombres y que tienen “que demostrar” habilidades o capacidades que a ellos se les suponen. “no me he sentido excluida en ningún momento, pero tenemos que justificarnos más”, resalta, e ironiza con el hecho de que existan rankings de las investigadoras con publicaciones de más impacto pero no de investigadores. Además, reivindica que es más difícil acceder a financiación con proyectos de letras y humanidades.