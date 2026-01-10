El seguro de patinetes eléctricos será obligatorio “pronto”

Una conductora de patinete eléctrico circulante con casco en las primeras horas de la nueva ordenanza de circulación en Barcelona.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera que el real decreto que da cobertura jurídica al registro público de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, obtenga luz verde “muy pronto”.

“Quiero compartir nuestra sorpresa porque la estadística de siniestralidad del pasado 2025 recoge la muerte de cuatro personas que se desplazaban en vehículos de movilidad personal por la carretera, aunque este tipo de vehículos tiene prohibida la circulación por las vías interurbanas”, dijo el jueves al ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.

Marlaska recordó que la ley 5/2025 sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos en motor regula la obligación del seguro para los patinetes y que a la Dirección General de Tráfico (DGT) le corresponde la puesta en marcha del registro de vehículos de movilidad personal.

En concreto, puso de relieve que el desarrollo técnico de este registro ya se ha acabado y que el Gobierno del Estado tramita por la vía de urgencia el real decreto que da cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal.

“En estos momentos está pendiente del dictamen del Consejo de Estado y confiamos en que muy pronto este real decreto tenga la luz verde y estará a tiempo para el registro de los vehículos de movilidad personal”, manifestó.

Cuando así sea, según explicó el ministro, todos los vehículos de movilidad personal quedarán obligados a inscribirse al registro mediante un “sencillo” procedimiento telemático a través de la sede electrónica de la DGT.