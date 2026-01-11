Más de 30.000 personas visitaron el Parc Astronòmic del Montsec en el 2025

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), ubicado en Àger, recibió a más de 30.000 visitantes durante el 2025, consolidándolo como uno de los referentes en divulgación astronómica en Catalunya.

El centro, gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), cerró puertas ayer sábado y volverá a recibir visitas del público el 6 de febrero. Entre las principales propuestas divulgativas de esta temporada, predominan las actividades relacionas con el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que se podrá ver desde Catalunya. El PAM ya prepara actividades para difundir el acontecimiento durante los meses previos, según ha informado en un comunicado.

Con respecto al programa del 2025, ha sido marcado por el centenario de Assumpció Català i Poch, la primera profesora astrónoma del Estado. En julio, el PAM acogió el acto central de la conmemoración de este centenario, donde se hizo valer la importante contribución de Catalá i Poch en el ámbito de las matemáticas y la astronomía a todos los niveles, como científica y como mujer. También se rotuló un tren de la línea Barcelona-Vallès d'FGC con su nombre. Además, el 11.º Festival de Astronomía, en octubre, recibió a más de 1.200 visitantes, y se dedicó a la astrónoma catalana.

Otras citas destacadas del año han sido el Cicle de Música sota les estrelles, que ha llegado ya a la 15.ª edición. y la programación especial de Nadal a l’Astronòmic ha hecho que más de 1.200 personas se acercaran al Parc del 19 de diciembre al 10 de enero para vivir las sesiones de magia, cine inmersivo, observación, planetarios, conciertos en vivo y exposiciones fotográficas.

Nuevos equipamientos

En el 2025 el PAM ha puesto en servicio tres nuevos telescopios portátiles Dobson, de 30 centímetros de diámetro, que están a disposición de las personas visitantes para observaciones visuales directas del cielo durante las visitas nocturnas de manera que la visión de los planetas y la Luna se puede disfrutar mejor. Estos telescopios se han sumado a los telescopios fijos situados en las cúpulas y que, mediante cámaras, permiten observar aquellos objetos que nuestros ojos no pueden ver.

También se ha instalado y está actualmente en pruebas el primer radiotelescopio, una herramienta especialmente importante para la observación solar durante las visitas diurnas, ya que permite observar objetos brillantes como el Sol en momentos de nubes y que será una de las principales novedades de la temporada 2026.