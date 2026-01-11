47 casos de matrimonios forzados evitados en Catalunya desde el 2021

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han evitado 47 matrimonios forzados desde el 2021 y también han tomado las medidas pertinentes en nueve consumados, según datos de la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior. El año pasado se conocieron seis, tanto previstos como enlaces ya hechos, uno menos que en el 2024.

La mayoría de las denuncias provienen de mujeres, desde el 2014 sólo se han conocido tres casos de hombres forzados a casarse, el último, en mayo del 2025, cuando un chico de 27 años denunció en una comisaría de Lleida. Con respecto al resto de víctimas del año pasado, la policía evitó cuatro enlaces, entre las cuales sólo una chica era mayor de edad y las otras tenían entre 11 y 15 años. Además, una mujer de 19 años denunció un matrimonio consumado.

En cambio, en el 2024 dos personas eran mayores de edad y las otras cinco eran menores, y los casos se conocieron por vías diferentes, como los servicios sociales (dos casos), la policía local (uno), desde el ámbito de la educación (uno), por familiares (uno) y, finalmente, dos casos fueron alertados por la víctima.

Vale a decir que el número de casos ha disminucido con respecto a los 15 del 2022 y a los 18 del 2023, cuando los Mossos tuvieron que tratar con hermanas que las querían forzar a casarse casi al mismo tiempo.

Tres casos de mutilación genital

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra atendieron a tres personas por mutilación genital al primer trimestre del 2025. Sin embargo, según la policía no consta que esta práctica se cometiera en Catalunya en ninguno de los casos.

En el 2024, los Mossos atendieron a doce mujeres por mutilación genital femenina, en 10 casos se pudo evitar y en dos ya se había llevado a cabo en su país de origen.