Los Bombers alertan del peligro de incendios causados por chimeneas y recomiendan ciertas medidas de seguridad

Los Bombers de la Generalitat alertan del peligro de incendios causados por el mal funcionamiento de chimeneas, chimeneas y estufas durante el invierno. Por eso, recomiendan consultar sus consejos de seguridad específicos.

Con respecto a las acciones en caso de incendio, declaran que es importante llamar siempre al 112, sin suponer que alguien más ya lo debe haber hecho. Al mismo tiempo, avisan de que se tienen que cerrar todas las puertas posibles porque el humo es el principal peligro para las personas. También alertan que si la escalera está llena de humo lo más seguro es quedarse en casa con la puerta cerrada. Sin embargo, si no hay humo recomiendan salir, cerrar la puerta y bajar por las escaleras. Declaran que nunca se tiene que subir al terrado ni utilizar el ascensor.

Por otra parte, las medidas de seguridad de las chimeneas incluyen la limpieza del tubo de la chimenea al menos una vez al año, para evitar la acumulación de hollín; la instalación de un detector de humos; o no quemar madera tratada y evitar las resinosas, que pueden acumular hollín o alquitrán.

Además, recomiendan que la habitación donde esté la chimenea disponga de ventilación, para evitar la acumulación de gases tóxicos y que antes de ir a dormir o marcharse de casa siempre se compruebe que está apagada. En caso de que no fuera así, se tiene que colocar una pantalla matachispas. Finalmente, Bombers aconsejan alejar la chimenea de materiales combustibles, como plásticos, maderas, parquet, alfombras y moquetas, o cualquier otro tipo de tejido.