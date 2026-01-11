Seis incendios en viviendas causadas por chimeneas la pasada noche

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat combatieron el sábado por la tarde un incendio en Montferrer i Castellbó, por el cual necesitaron siete dotaciones.

El aviso se recibió a las 18.03 horas, y la principal hipótesis apunta a que la causa es el calor de la chimenea, que provocó el fuego entre el falso techo y la cubierta de la casa. El Sistema de Emergencias Médicas atendió al propietario del inmueble, pero según afirman Bombers no es grave.

Entre la tarde del sábado y esta pasada noche, han llevado a cabo seis salidas relacionadas con chimeneas y mal funcionamiento de estufas en Benavent de Segrià, Alpicat, la Pobla de Segur y Sort.