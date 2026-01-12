Peramola intenta salvar sus rutas de escalada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Peramola defiende la compatibilidad entre la escalada y la conservación de las pinturas rupestres y los yacimientos del Roc del Rombau. La conselleria de Cultura ha delimitado el entorno de protección de este patrimonio, que abarca 36 hectáreas y que prohíbe las actividades deportivas de escalada en la zona arqueológica. Esa decisión ha generado incertidumbre, ante la indefinición de la zona y por los efectos que podría tener en uno de los principles atractivos turísticos y deportivos del municipio. El consistorio tiene previsto reunirse con técnicos de Cultura en unos días. Las pinturas están reconocidas como BCIN (Bien Cultural de Interés Nacional). El alcalde de Peramola, Joan Puig, considera la delimitación “muy restrictiva” al afectar a vías de escalada “importantes” para el colectivo que practica ese deporte.