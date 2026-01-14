Detección al alza del cáncer de mama

Las regiones sanitarias de Lleida y del Alt Pirineu i Aran registran el porcentaje más alto de participación de mujeres invitadas al cribado del cáncer de mama, con el objetivo de impulsar la detección precoz. Según una respuesta parlamentaria de la consellera de Salud, Olga Pané, en 2024 ambas regiones superaron el 80%. Concretamente, en las comarcas del llano participaron en el cribado 12.144 mujeres, con una tasa del 81%, mientras que en las del Pirineo fueron 3.298 y el porcentaje se elevó al 81,2%. Una cifra que se mantuvo en los últimos tres años, según los datos de la conselleria. En 2023, pasaron por el programa 14.658 mujeres de la región sanitaria de Lleida, el 82% del total, y en 2022 fueron 11.933, con el 87,6%. En el caso del Alt Pirineu i Aran, en 2023 participaron 3.483 mujeres (80,3%) y en 2022, 3.247 (78,4%).

La respuesta de Salud incluye que entre 2022 y 2024 se detectaron un total de 198 casos de cáncer de mama con el protocolo de cribado en las comarcas leridanas, de los que 161 fueron en la región de Lleida y otros 37, en el Pirineo. Solo en 2024 se diagnosticaron 52 tumores en el programa de detección precoz frente a los 82 que hubo en 2023 y 64 casos en 2022.

La conselleria asegura que, cuando los resultados de la mamografía identifican una lesión probablemente benigna que se debe controlar, se informa del resultado por carta indicando que se citará automáticamente a los 6,12 o 18 meses para control. La media de tiempo de comunicación de los resultados del cribado, cuando este es de normalidad, es de 8 días. Si se concluye que hay que hacer estudios adicionales, añade, el servicio de radiología contacta telefónicamente, explica el resultado y programan las pruebas necesarias. Asimismo, Salud explica que las oficinas territoriales del programa hacen el seguimiento de las actividades pendientes. En la última revisión, informa, se detectaron 196 mujeres con un tiempo de envío de resultados más largo del esperado debido a “situaciones clínicas especiales que hicieron que se derivara directamente a una unidad funcional o del alto riesgo a usuarias que rechazaron estudios adicionales”.

El pasado diciembre, Pané señaló que se están haciendo pruebas para incorporar la inteligencia artificial en la interpretación de las mamografías, con la previsión de que se apruebe la ampliación a más edades. Actualmente, se dirige a todas las mujeres de entre 50 y 69 años y la recomendación es que se inicie a los 45 y se alargue hasta los 74 años.