Els Pets, en Arbeca en su próxima gira

Constantí, la localidad que los vio nacer, será el punto de partida, el próximo 2 de mayo, de la segunda parte de la gira Cantant les 40 de Els Pets. El grupo tarraconense tiene previsto actuar en tierras leridanas el 14 de agosto, en las Escoles de Arbeca. En la primera parte de la gira, Els Pets interpretaron cuatro de sus discos en 40 conciertos, que reunieron a más de 120.000 asistentes. En esta nueva etapa presentarán una propuesta escénica renovada y un repertorio “completamente nuevo”, que no formó parte de los primeros conciertos.