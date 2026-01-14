Los Mossos alertan sobre el caso Endesa: "apúntate aquí para saber si hacen apuestas en tu nombre"

Los Mossos han alertado de los peligros del caso Endesa a través de las redes.Mossos d'Esquadra

Los Mossos han publicado un vídeo en las redes sociales donde alertan de los peligros del robo de datos que han sufrido a Endesa y Energía XXI . En él, la Policía catalana ofrece orientaciones para prevenir posibles fraudes después de los hechos que han involucrado estas compañías energéticas.

Si eres cliente d'@Endesa o de Energía XXI, te damos algún consejo para minimizar los riesgos del ciberataque que han sufrido recientemente estas empresas.



La filtración de datos es delito y el perseguim.@ciberseguracat pic.twitter.com/iXMjV2TwEh — Mossos (@mossos) January 14 , 2026

Según los Mossos, se ha detectado el riesgo de que los afectados reciban en pocos días comunicaciones sospechosas por teléfono, mensajes o correos electrónicos fraudulentos, que podrían intentar suplantar, tanto Endesa como otros organismos oficiales. En declaraciones recogidas en el mismo vídeo, la policía advierte: "Si eres una de las víctimas, puede ser que pronto recibas llamadas, mensajes o correos electrónicos fraudulentos que intenten suplantar estas empresas de otros organismos oficiales." Ante esta situación, el consejo de las autoridades claro está: "Sospecha, y, si hace falta, contacta directamente con las empresas o entidades para comprobar que no es uno estafa".

Medidas recomendadas para evitar ser víctima de estafas

Los Mossos ponen énfasis en estrategias fundamentales para blindar los datos personales y financieras. Primero, indican que si utilizas la misma contraseña en diferentes servicios digitales, la cambies inmediatamente a todas las cuentas. Adicionalmente, recomiendan activar la doble autenticación siempre que sea posible para dificultar el acceso a los ciberdelincuentes.

Otra recomendación clave es registrarse al servicio de 'fishing alert' de la Dirección General de Ordenación del Juego , con el fin de ser avisado "si alguien hace apuestas o juega en línea haciéndose pasar por ti". Se trata de una medida preventiva ante el aumento de intentos de suplantación de identidad en plataformas de juego.

Además, consultar periódicamente la web del CIRBE del Banco de España permite comprobar si se han solicitado préstamos o créditos a tu nombre sin tu consentimiento, ofreciendo así una capa adicional de seguridad al control financiero personal.

Los Mossos concluyen con un aviso contundente: ¡"Ante la ciberdelincuencia, prevención"!