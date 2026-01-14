Pintadas en el monumento a Companys en El Tarròs

Las pintadas en el monumento a Lluís Companys en El Tarròs. - LAIA PEDRÓS

El monumento dedicado a Lluís Companys, situado en El Tarròs, localidad natal del que fue president de la Generalitat de Catalunya (1934-1940), ha vuelto a ser objeto de un ataque vandálico.

En esta ocasión, han aparecido pintadas con la palabra ‘asesino’ sobre la placa que explica su biografía.

El alcalde de Tornabous, David Vilaró, condenó ayer enérgicamente los hechos y avanzó que en las próximas horas la brigada municipal limpiará las pintadas.

“Como siempre, restauraremos el monumento y mantendremos viva la memoria de Companys”, afirmó el alcalde.

Vilaró lamentó profundamente el ataque y recordó que se trata de “una falta de respeto hacia la figura del único presidente escogido democráticamente que fue fusilado”.

“Es muy triste que haya gente que lo desprecie y que lo acuse de asesino, cuando salvó la vida de miles de personas”, añadió el alcalde de Tornabous.

El alcalde atribuyó el acto a “grupos de extrema derecha españoles, fascistas, de la zona que mantienen un relato alternativo de la historia y que, desgraciadamente, cada vez encuentran más eco”.

Insistió que desde el ayuntamiento se mantiene abierto el Espai Lluís Companys con el objetivo de preservar y difundir la memoria del presidente republicano, un espacio situado junto al monumento dedicado a Lluís Companys, que en los últimos años ha sufrido otros ataques vandálicos de forma reiterada.