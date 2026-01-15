Eclipse total de sol en España: auge de ventas de gafas y reservas turísticas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

España se prepara para un evento astronómico sin precedentes en más de un siglo: el eclipse total de sol el 12 de agosto. Este fenómeno, que promete ser una experiencia única para muchos, ya está generando un notable impacto en la venta de gafas protectoras y en las reservas turísticas de las comunidades autónomas por donde será visible, con Galicia como el primer territorio en presenciarlo.

Aunque los eclipses parciales son relativamente comunes en España, la particularidad de este radica en que una amplia franja del territorio experimentará la totalidad, donde la Luna ocultará por completo al Sol, sumiendo el día en una repentina oscuridad. Los últimos eclipses totales en la península ibérica se registraron en 1905 y 1912. Si bien se espera otro en 2027, visible en Cádiz, parte de Málaga, Ceuta y Melilla, la próxima oportunidad de vivir un evento de esta magnitud no llegará hasta 2180. El astrofísico coruñés Borja Tosar, en declaraciones a EFE, lo califica como “lo más espectacular que se puede ver desde la superficie de la Tierra”.

Ante la inminencia del evento, muchos ciudadanos han comenzado a prepararse con antelación, especialmente en lo que respecta a la seguridad ocular. La observación del eclipse requiere gafas protectoras que cumplan con los estándares de seguridad, es decir, que estén certificadas y homologadas, portando la marca CE y la norma ISO. José Suárez, encargado de la tienda de instrumentos Óptica Val, ha confirmado a EFE que “la gente se está adelantando mucho”. Su óptica, con varios establecimientos en Galicia, realizó un pedido de 5.000 unidades de estas gafas, poniéndolas a la venta en su web por 2,5 euros en septiembre de 2024, y ya ha comercializado la mitad. Además, este negocio ha recibido pedidos de grandes cantidades desde diversos puntos de España, incluyendo la Universidad de Zaragoza.

La observación segura del eclipse

Para una observación segura y sin riesgos, José Suárez aconseja no mirar de forma continua, sino realizar una observación “un poquito más pausada”, alternando miradas cortas con descansos. Las gafas son imprescindibles durante la fase parcial del eclipse, cuando la Luna oculta o desvela progresivamente el disco solar, ya que la exposición directa puede causar daños irreversibles en la retina. Sin embargo, durante la fase total, cuando el disco solar está completamente cubierto, el astrofísico Tosar asegura que se puede prescindir de ellas. En ese instante, la oscuridad será repentina y, si el cielo está despejado, se podrá observar un círculo negro perfecto rodeado por la corona solar, junto a las estrellas. Tosar recomienda el uso de un cronómetro en el móvil para volver a colocarse las gafas protectoras unos segundos antes de que la Luna comience a destapar el Sol.

La búsqueda del lugar ideal y el impacto turístico

La elección del lugar de observación es fundamental. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha habilitado una página web donde se puede consultar con precisión qué lugares serán visibles y los horarios exactos en cada municipio. El punto álgido, la fase total, se prevé alrededor de las 20:30 horas. El fenómeno entrará por Galicia y avanzará de oeste a este, hasta Baleares, y su impacto ya se refleja en las reservas turísticas de toda esta franja. En julio de 2024, Airbnb reveló un crecimiento del 830 % en las búsquedas de alojamientos en las zonas españolas por donde pasará el eclipse, destacando áreas rurales de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En Galicia, Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas (Aviturga), ha señalado a EFE que, si bien agosto suele ser un mes con muchas reservas por la planificación vacacional, este año el volumen está siendo “importante” en comparación con años anteriores.

Consideraciones meteorológicas y consejos finales

A Coruña se perfila como uno de los lugares privilegiados para la observación, dado que el sol se pondrá más tarde y estará más alto en el cielo. No obstante, la meteorología jugará un papel crucial. Borja Tosar advierte que, aunque las probabilidades de un cielo despejado en agosto son altas, “a esa altura en A Coruña es típico que se formen brumas cerca del mar”. Además de consultar las previsiones meteorológicas, el astrofísico aconseja a los interesados fijarse los días previos en la posición del sol a las 20:30 horas y buscar un sitio con una buena visibilidad para disfrutar plenamente de este espectáculo astronómico.