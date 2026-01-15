Método 'Mimosa': así actúan los ladrones que roban a ancianos en los pueblos de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El llamado método 'Mimosa', utilizado por ladrones especializados en robos a personas mayores, se ha hecho visible después de una investigación de los Mossos d'Esquadra a raíz de la detención de una pareja el pasado lunes 12 de enero. Según fuentes policiales, los arrestados —un hombre y una mujer de 39 y 37 años respectivamente— se desplazaban desde la región metropolitana de Barcelona hasta pueblos de la demarcación de Lleida con la finalidad de localizar víctimas vulnerables, como gente de avanzada edad.

El modus operandi es el siguiente: el conductor se espera cerca del lugar para facilitar la escapada inmediata y la mujer, con cualquier pretexto, interactúa con las víctimas para ganarse su confianza hasta que las abraza o se abalanza y le roba los objetos de valor que llevan encima como joyas, relojes o carteras.

Este es el método 'Mimosa' que utilizan para robar (infografía hecha con Nano Banana Pro).SEGRE

Disposición de los delitos e investigación en curso

La actuación del lunes, clave gracias a la intervención de un agente fuera de servicio, ha permitido no sólo la detención de la pareja, sino la recuperación de varias joyas. 'La investigación continúa abierta para determinar el origen de las joyas recuperadas y no se descarta que sean los autores de otros hechos cometidos en la zona.