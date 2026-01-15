Un mosso fuera de servicio ‘caza’ a 2 ladrones de ancianos en Castellserà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La intervención de un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio fue clave el lunes para detener a una pareja de ladrones, de 39 y 37 años, especializada en robos a ancianos. Solo la arrestada acumula medio centenar de antecedentes. El agente persiguió con su coche a los ladrones desde Bellcaire hasta Castellserà.

El robo se produjo alrededor de las 12.00 horas en Bellcaire d’Urgell cuando un policía fuera de servicio vio como una mujer hablaba con una vecina de avanzada edad y, de repente, se abalanzaba sobre ella y tiraba de un anillo de una mano para robarlo. El agente gritó a la mujer, el anillo cayó al suelo y, al verse descubierta, huyó corriendo hacia un coche cercano, que inició la marcha en dirección a Castellserà. El agente, una vez constató que la víctima no estaba herida y que era atendida por otros vecinos, subió a su vehículo e inició el seguimiento del coche mientras alertaba a sus compañeros. Al llegar a Castellserà, el conductor se encaró al policía, pese a que este se identificó como agente de la autoridad. La mujer aprovechó para bajar del coche y huyó corriendo. Acto seguido, el conductor volvió a subir al coche y se dio de nuevo a la fuga, siendo interceptado en un control de dos patrullas en el acceso de la autovía A-2. Una vez detenido, le identificaron y comprobaron que tenía antecedentes por hurtos. En el registro del coche hallaron, escondidos en la tapicería del techo, una cadena y una cruz de oro. Fue arrestado como presunto autor de una tentativa de hurto, conducción temeraria y resistencia y desobediencia grave a la autoridad. Paralelamente, varias patrullas se desplazaron a Castellserà para localizar a la mujer. Poco después, una dotación de paisano la localizó escondida en los servicios de la Llar del Jubilat, que se encuentra junto al ayuntamiento. Fue detenida y comprobaron que cuenta con medio centenar de antecedentes, la mayoría por hechos similares, una veintena de ellos cometidos en 2025.

Usan el método ‘mimosa’: abrazar a los mayores para robarles joyas

� Los Mossos d'Esquadra explicaron que ambos arrestados están especializados en este tipo de robo, conocido como el método 'mimosa'. Forman parte de grupos mixtos (hombre y mujer) que se desplazan en vehículos desde el área metropolitana de Barcelona a pueblos de comarcas en busca de personas mayores que caminan solas por la calle. El modus operandi es el siguiente: el conductor se espera cerca del lugar y la mujer, con cualquier pretexto, interactúa con las víctimas para ganarse su confianza hasta que le abraza o se abalanza y le roba los objetos de valor que llevan encima como joyas, relojes o carteras. La investigación sigue abierta para determinar el origen de las joyas recuperadas y no se descarta que sean los autores de otros hechos cometidos en la demarcación.