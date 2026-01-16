Lleida registra contaminación por partículas en el aire

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El llano de Lleida registra mediciones de calidad de aire desfavorables desde el jueves. Según los datos de los puntos de medición del departamento de Medio Ambiente, en Lleida ciudad este viernes por la mañana se supera el límite de partículas en suspensión PM10 y también de PM2,5, mientras que en el punto de medición de Juneda las partículas PM10 ya se están dispersando y su medición es 'razonablemente buena' y las partículas PM2,5 siguen siendo 'desfavorables'. Este episodio de contaminación en el llano de Lleida está agravado por las condiciones meteorológicas, con la presencia de niebla que impide la dispersión de los contaminantes.

Así, este viernes, según las previsiones del departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se espera un día de transición con respecto a la calidad del aire. Durante la mañana se espera que se mantengan las condiciones desfavorables de dispersión y que los niveles de algunos contaminantes sean elevados en las Terres de Ponent.

El sábado y el resto del fin de semana vendrá marcado por la inestabilidad meteorológica. El giro del viento de viento del sur a levante durante el fin de semana aportará mucha humedad en capas medias de la atmósfera y consecuentemente, precipitaciones generales en todo el país. También soplará el viento de manera moderada en la fachada litoral. Con todo eso, el cambio de tiempo permitirá renovar la masa de aire y limpiar el ambiente, lo que provocará una disminución muy significativa de los niveles de los contaminantes, que medirán niveles entre 'buenos' y 'razonablemente buenos' los próximos días.

Cliquea en la imagen para consultar la calidad del aire