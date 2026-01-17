Un tema del leridano Yung Rajola, canción oficial de la Volta Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El músico leridano Yung Rajola –nombre artístico de Quintí Casals– pondrá banda sonora a las ediciones de 2026 de la Volta Ciclista a Catalunya, con su canción Addicte a la serotonina. El artista se proclamó ayer vencedor del concurso iCatVolta, al ser la propuesta que acumuló más votos (un total de 368) en la web del certamen, con este tema pop “de ritmo sostenido y espíritu hedonista”, según señalan desde la organización. “Ganas infinitas de ver a los mejores ciclistas de Catalunya pedaleando al ritmo” de la canción, publicó el cantante ayer en su cuenta de Instagram tras el anuncio de los resultados y agradeció a quienes le votaron.

Yung Rajola publicó el tema en todas las plataformas digitales el pasado 7 de enero como quinto adelanto de su tercer trabajo discográfico, acompañado de un videoclip dirigido por Àlex Alcalde.

El concurso iCatVolta nació en 2021, de la colaboración entre la Volta Ciclista Catalunya e iCat y, desde entonces, han contado con canciones de los también leridanos Sexenni, entre otras bandas. La competición deportiva vivirá su 105ª edición masculina del 23 al 29 de marzo y la 3ª edición femenina del 19 al 21 de junio.