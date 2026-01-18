La cerverina Aida Royes participará en ‘Eufòria’

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

La cantante y actriz Aida Royes, natural de Cervera, es la única representante leridana entre los dieciséis concursantes de la cuarta edición de Eufòria, de 3Cat, que empezará a emitirse el próximo viernes. Bióloga de formación, actualmente, está finalizando su preparación escénica en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona. Colabora con la compañía Alea Teatre y con la escuela Cruma de Tàrrega, además de ser cantante del grupo Lasta Sanco. Esta no será su primera aparición televisiva, ya que en 2023 fue finalista en el programa La Puntual, dirigido por Àngel Llàcer. El formato estaba destinado a seleccionar un elenco amateur para representar L’auca del senyor Esteve. Aida será la cuarta participante leridana en la historia del programa, después de Ethan Barea, de Guissona; Pau Culleré, de Balaguer; y Lluís Sánchez, de Lleida. Este último fue el ganador de la tercera edición.