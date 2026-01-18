La lluvia vence a los Tres Tombs

Publicado por Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Lleida se quedó ayer sin poder ver los Tres Tombs de Sant Antoni debido a la incesante y abundante lluvia que cayó durante toda la mañana. Si bien la Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos suspendió el desfile de carrozas, carruajes, caballos y tractores –que este año debía estrenar un nuevo recorrido, comenzando desde el recinto de las Firetes y pasando por Cappont–, el resto de propuestas de la jornada se pudieron celebrar bajo cubierto, como un desayuno popular en los Camps Elisis y la misa en la iglesia de la Puríssima Sang. Asimismo, al mediodía tuvo lugar la entrega de los Premis Horta de Lleida 2026 en la Llotja (más información en la página 47). El presidente de la entidad, Marc Vives, aseguró que “este viernes ya avisamos a los participantes de fuera de Lleida de que no vinieran ante las previsiones de lluvia” aunque la organización tenía la esperanza “de poder sacar carrozas con los tractores”. Ante la posibilidad de llevar a cabo el desfile de cara a los próximos días, Vives dijo que se valorará con la Paeria. Esta tarde, a las 18.00, está previsto el Aplec d’escala en Hi Fi de Sant Antoni en el Teatre de l’Escorxador.

Paralelamente, en Sanaüja, la lluvia no impidió llevar a cabo el recorrido, en el que participaron cuatro caballos acompañados de los grallers Canyacrec. Los vecinos salieron a las calles protegidos con paraguas y chubasqueros para no perdérselo. También hubo bendición de animales por parte del párroco y la tradicional degustación de coca, higos y mistela. Una sesión de baile y la rifa popular culminaron la festividad. En Torà, también hubo Tres Tombs con distintos tractores bendecidos por el párroco de la localidad. Por su parte, los payeses de La Seu d’Urgell fueron los más madrugadores, ya que a las 6.00 de la mañana salieron a las calles para preparar la escudella, una tradición con más de 120 años de historia. En total, se repartieron 11.000 raciones de este plato, según Ràdio Seu. El obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano, presidió la misa solemne.

Hoy está previsto que Penelles, Les Borges Blanques, Balaguer y Os de Balaguer celebren sus Tres Tombs.