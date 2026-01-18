Premian a los impulsores de l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Llotja de Lleida acogió ayer al mediodía la entrega de los Premis Horta 2026, que celebraron su décima edición, en el marco de la festividad de Sant Antoni Abad. Los galardones reconocieron a Llorenç Saura, por su trayectoria de promoción y desarrollo de l’Horta; al Celler de Sanui, por sus aportaciones a la innovación en la actividad agraria (recogió el premio el enólogo Pere Escudé); y a Marina Pifarré, por su trayectoria como activista feminista y defensora de l’Horta. Saura le dedicó el premio a su padre, que fue quien lo animó a trabajar en l'Horta de Lleida y Escudé aseguró que, “para nosotros (el Celler de Sanui), innovar nunca fue alejarnos de la tierra, sino entenderla mejor”. Por su parte, Pifarré dedicó el reconocimiento a “las mujeres del mercado que nos alimentan, las amas de casa que cuidan de sus familias y nuestras madres”, dijo, y añadió: “las mujeres mueven el mundo y sin hacer ningún ruido, todavía tienen tiempo de cuidarlo”. Todos los premiados recibieron como obsequio un cuadro del artista leridano Miguel de Ibarbia Mangrané.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, felicitó a los galardonados y subrayó que l’Horta “es un ejemplo de sostenibilidad, compromiso, calidad y cohesión”, además de un patrimonio natural, social y económico clave para la ciudad. Asimismo, anunció que los vecinos del territorio obtendrán la condición de residentes en toda la zona urbana para beneficiarse de descuentos en los aparcamientos. Paralelamente, destacó la instalación de 40 cámaras adicionales para reforzar la seguridad, la mejora de los puntos de recogida de residuos y la habilitación de nuevas paradas de transporte a demanda en Grealó, Quatre Pilans y la Plana del Bisbe.

Finalmente, el presidente de la Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos felicitó a los galardonados y lamentó que, por las inclemencias del tiempo, no se pudiera celebrar el tradicional desfile de carros y los Tres Tombs.