«Redoblamos esfuerzos para bajar la espera en dependencia»

Esta semana su departamento ha firmado un convenio con la Paeria de Lleida para desarrollar el nuevo modelo de inclusión de la ciudad. ¿Qué destacaría?

El grado de innovación y mirada social que se plasma en la creación de equipamientos, pero que va más allá porque la voluntad es que sean espacios de conexión donde haya todo tipo de actividades sociales entre diferentes colectivos.

Hay un rechazo vecinal al hub previsto en Balàfia. ¿Qué opina?

Son inquietudes naturales y legítimas, por lo que es necesario una buena comunicación y pedagogía para explicar a la ciudadanía en qué consiste. Sin embargo, nos encontramos con unos determinados partidos políticos que intentan instrumentalizar estas inquietudes para generar desinformación y criminalizar a ciertos colectivos.

Respecto al acceso a las ayudas a la dependencia, la lista de espera sigue siendo muy alta. ¿Cómo se revertirá esta situación?

Estamos en pleno proceso de transformación de los procesos de valoración tanto en dependencia como en discapacidad. Somos conscientes de que la situación actual y el tiempo de espera no es aceptable. Hace meses impulsamos un plan de choque con una dimensión tecnológica muy fuerte y ya ha habido avances.

Pero la lista de espera no baja.

Todavía queda mucho por hacer. Estamos en un momento en el que las solicitudes aumentan año tras año por el proceso de envejecimiento de la población y hay quien lo solicita de forma preventiva al ser un proceso largo. Esto hace que los avances en eficiencia sean difíciles de notar.

¿Se necesita más personal?

Sabemos que debemos reforzar los equipos de valoración tanto en dependencia como en discapacidad. Se ha hecho, pero aún no es suficiente para que se note una reducción de la espera. Estamos redoblando los esfuerzos para que todas las mejoras vayan lo más rápido posible.

La Generalitat también se ha comprometido a crear más plazas de residencias.

Uno de los compromisos de la legislatura es generar 6.000 nuevas plazas residenciales con financiación pública y en el primer año ya hemos generado 2.000. Seguiremos durante este año así como con la creación de más residencias públicas como la que ya anunciamos en La Seu d’Urgell. Otro ámbito en el que trabajamos es en la mejora de la atención a domicilio porque consideramos que los mayores deben poder estar en su casa en las mejores condiciones durante el máximo tiempo posible.

¿Hay avances para desarrollar el Pacto Nacional por los Derechos para las personas con Discapacidad?

Como ya anuncié esta semana, irá acompañado de un plan de acción con las medidas que se impulsarán y se priorizará la mejora de la accesibilidad y la inclusión en ámbitos como la educación y el mercado laboral.

El año pasado, la Generalitat asumió la acogida de 2.257 menores y jóvenes migrantes solos. En las comarcas leridanas, fueron 374. ¿Hay un descenso de las llegadas?

Siguen siendo cifras bastantes destacadas. Parece que no se nota porque tenemos un buen sistema de protección de la infancia, a pesar de las dificultades y la refundación que tuvimos que hacer hace unos meses.

¿Hay alternativa a esta acogida?

No la hay porque la acogida es un mandato legal. En el Parlament he tenido que confrontar este discurso de extrema derecha que implicaría dejar a menores durmiendo en la calle o crear un estado policial como el que se vive en EEUU con la inmigración. Como sociedad hay un amplio consenso en que no queremos ninguna de las dos cosas, por lo que debemos acoger de la mejor manera posible y poner en valor que se trata de jóvenes muy vulnerables. El 90%, a los pocos años, está trabajando o estudiando, lo que demuestra que contribuyen a la sociedad con todo su esfuerzo y capital humano.

Sobre el modelo Barnahus, de atención a menores víctimas de violencia sexual, las casas de Lleida y La Seu todavía son espacios temporales.

En La Seu d’Urgell se está finalizando la tramitación de los concursos e inicio de obra que se prevé en las próximas semanas. Y en el de Lleida está previsto comenzar las obras de la sede definitiva durante el primer semestre del año. Es un modelo nuevo, pero que tiene mucho espacio por recorrer, ya que incluso se podría aplicar a otros tipos de violencia.

¿Qué retos digitales afrontamos en la protección de la infancia?

Las administraciones deben sofisticarse para combatir los posibles riesgos como el mal uso de las redes sociales y el acceso a la pornografía. En cuanto a la IA, hay que tener la capacidad de regular y vigilar para dejarle solo los espacios de mejora de la sociedad.