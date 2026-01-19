El actor y director Matt Damon revela algunas exigencias de Netflix: "Tienes que repetir el argumento tres veces porque la gente mira el móvil"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las plataformas de streaming no solo están transformando la forma en que el público ve las películas, también está cambiando la manera en que son concebidas. Así lo asegura Matt Damon, que ha revelado que Netflix insiste en que en sus películas el argumento se repita "tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está mirando el móvil".

"Fui a ver Una batalla tras otra en IMAX. No hay nada como esa sensación", rememoró Damon en su paso por el pódcast The Joe Rogan Experience, al que fue junto a Ben Affleck para hablar de El botín, película protagonizada por ambos y que se ha estrenado recientemente en Netflix.

"Estás allí con un montón de desconocidos, pero que son gente de tu comunidad, y compartís esa experiencia juntos. Siempre digo que es más como ir a la iglesia. Tienes que acudir a una hora determinada. No te espera", aseguró Damon, explicando que ver películas en streaming supone una experiencia completamente diferente.

"Estás viendo [la película] en una habitación, las luces están encendidas, hay otras cosas pasando al mismo tiempo, los niños están corriendo por ahí, los perros están corriendo...", continuó. "Es un nivel muy diferente de atención el que estás dispuesto o eres capaz de prestar", apuntó.

En este sentido, Damon explicó que estos hábitos de visionado están impactando directamente en la manera en que Netflix exige que las historias sean concebidas y estructuradas. "La forma estándar de hacer una película de acción que aprendimos antaño era que normalmente hay tres escenas clave: una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero", señaló Damon, explicando que "la mayor parte del presupuesto se destina al tercer acto" dado que incluye "la escena final".

"Y ahora dicen: '¿Podemos incluir una escena espectacular en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede'", aseguró Damon. "'Y no sería malo que reiteraras el argumento tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está mirando el móvil mientras ven [la película]'", continuó el actor, afirmando que "esto va a empezar a afectar realmente a la forma en que contamos estas historias".

Por su parte, Affleck apuntó que Netflix también es responsable de títulos que se alejan de estas tendencias narrativas. "Pero luego ves Adolescencia y no hace nada de esa mierda", apuntó el actor, describiendo la serie protagonizada por Stephen Graham y Owen Cooper como "jodidamente genial", "oscura", "trágica e intensa". Hay planos extensos de la parte posterior de sus cabezas. Se suben al coche, nadie dice nada", insistió.

Aunque Damon calificó la serie como una "excepción", Affleck apostilló que su éxito "demuestra que no tienes que hacer nada de toda esa mierda" para mantener el interés de la audiencia. No obstante, Affleck no dudó en secundar a su compañero en su defensa de las salas de cine. "La gente sigue yendo al cine por lo que has dicho", aseguró, sentenciando que él, por su parte, verá La Odisea de Christopher Nolan en un cine "pase lo que pase".