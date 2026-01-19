Avisan de que el sector de los cuidados necesitará más trabajadores extranjeros para cubrir la demanda

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El envejecimiento de la población hará crecer la demanda de mano de obra para trabajar en el mundo de los cuidados y habrá que recurrir cada vez más a trabajadores extranjeros porque la población autóctona rechaza de forma mayoritaria estos trabajos. Así se ha constatado este lunes en una jornada organizada por Pimec Lleida sobre la gestión de los flujos migratorios. El presidente de la patronal, Borja Solans, ha indicado que los recién llegados ya suponen el 50% de los trabajadores del mundo de los cuidados y de las empresas de hogar y la cifra, ha dicho, irá al alza. Según Ferran Camas, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, hace falta que "las empresas tengan facilidad para ir a buscar extranjeros a sus países y traerlos para trabajar como cuidadores".

Camas, que también dirige la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona, ha señalado que uno de los escollos a superar a la hora de conseguir las autorizaciones de trabajo es el reconocimiento de la situación nacional de empleo. Este supuesto permite hacer contrataciones cuando en el mercado laboral interior no hay personal con el perfil profesional adecuado, o bien es muy escaso.

"En el sector de los cuidados, de personas que cuidan a otras personas, se está detectando que no hay trabajadores autóctonos que quieran ocupar estos trabajos y, por lo tanto, sería bueno que las empresas tuvieran facilidad para ir a buscar extranjeros en sus países y los trajeran aquí para trabajar como cuidadores o cuidadoras", ha manifestado el catedrático.

Durante la jornada, el segundo teniente de alcaldía de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, ha señalado que el padrón recoge que el 18,76% de la población de la ciudad –27.000 personas– tiene más de 65 años y que las previsiones indican que este porcentaje subirá hasta un 22 o 28% dentro de diez años. "El aumento del número de personas mayores o con dependencia genera un espacio de empleo e integración para personas migradas", ha afirmado.

Nuevo reglamento de migración circular

En Catalunya el peso de la mano de obra extranjera también es muy elevado en sectores como la agricultura, donde acaparan el 70% del empleo, o la hostelería, donde representan al 36% de los trabajadores. "La población recién llegada es imprescindible para la continuidad de las empresas", ha defendido al presidente de Pimec Lleida, Borja Solans.

En el caso de la agricultura los empresarios se muestran expectantes ante los avances normativos en torno a la llamada migración circular, es decir, aquellos acuerdos que permiten la contratación de trabajadores en origen por un periodo de máximo de nueve meses, con la condición que después devuelvan a su país. Camas ha indicado que la normativa estatal aprobada recientemente sobre la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2026 tendría que agilizar estos procesos. Sin embargo, la ley obliga a los empresarios a facilitarles el alojamiento, a garantizarles trabajo durante al menos el 85% del periodo temporal, a proporcionarles un servicio de orientación y a informarlos en su idioma.

Por otra parte, Pimec ha expuesto la lentitud burocrática a la hora de resolver los expedientes de regularización por arraigo a pesar de los cambios en la ley de extranjería, que redujo de tres años a dos años el periodo exigido de permanencia en el Estado. "Lo que no podemos hacer es cambiar la normativa y que después tengamos un embudo de once o doce meses para resolver los expedientes", ha lamentado Solans.

Aportación "estructural" en el mercado de trabajo

Durante la jornada, representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han defendido que la aportación de la mano de obra extranjera es "estructural" para mantener el sistema productivo, pero han reclamado que se garanticen sus derechos laborales, especialmente en sectores con una elevada temporalidad, salarios bajos o un elevado nivel de subcontratación.

Por su parte, el subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, ha destacado que la tasa de actividad de los trabajadores extranjeros en el Estado es casi del 70% y que este colectivo aporta el 10% de los ingresos a la Seguridad Social, pero supone "sólo un 1% del gasto". "Contribuyen claramente al PIB de nuestro país y al sostén del sistema de pensiones", ha concluido.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, también han participado en la jornada organizada por Pimec ante medio centenar de empresarios.