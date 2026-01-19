La Marató de Donants de sang logra 652 donaciones en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Marató de Donants de Sang de Catalunya, celebrada entre los pasados días 8 y 17, logró 10.236 donaciones de sangre, plasma y plaquetas, de las cuales 652 corresponden a Lleida. Uno de los objetivos era atraer a jóvenes, pero la mitad de los donantes (380) fueron personas de entre 45 y 65 años. Del total de Lleida, el 8,3% (54) fueron personas que donaron por primera vez, y la mayoría tienen 25 y 34 años (dieciocho donantes) o entre 18 y 24 (trece).