S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz

La Marató de Donants de sang logra 652 donaciones en Lleida

Donantes en el banco de sangre del hospital Arnau. - AMADO FORROLLA

La Marató de Donants de Sang de Catalunya, celebrada entre los pasados días 8 y 17, logró 10.236 donaciones de sangre, plasma y plaquetas, de las cuales 652 corresponden a Lleida. Uno de los objetivos era atraer a jóvenes, pero la mitad de los donantes (380) fueron personas de entre 45 y 65 años. Del total de Lleida, el 8,3% (54) fueron personas que donaron por primera vez, y la mayoría tienen 25 y 34 años (dieciocho donantes) o entre 18 y 24 (trece).

