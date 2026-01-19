Los aeropuertos leridanos cierran un 2025 de récord

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los aeropuertos de Lleida-Alguaire y de Andorra-La Seu d’Urgell, gestionados por la Generalitat, alcanzaron el año pasado un récord de pasajeros y operaciones. En total, 73.008 personas utilizaron estas infraestructuras, un 30% más que en 2024, y se efectuaron 48.394 operaciones de vuelo, un 45% más.

El incremento se explica “principalmente”, por el aumento de la actividad en el de Lleida, con un récord absoluto de operaciones desde su inauguración, con 42.207. Esta cifra supera en 7.116 al segundo mejor registro en 2021 (35.091) y supone un 50% más que en 2024 (28.112). Registró 53.848 viajeros, la tercera mejor cifra y un 36% más que en el ejercicio anterior. Mantuvo en 2025 la ruta de Air Nostrum a Palma y los vuelos de verano a Ibiza y Mahón, los procedentes de Polonia del turoperador Itaka y uno a El Cairo, además de chárters vinculados a desplazamientos de equipos deportivos. Para este año, la principal novedad será el retorno de la compañía sueca Quality Travel, que volverá a ofrecer paquetes de esquí de Noruega y Suecia en febrero y marzo.

Asimismo, el aeródromo cuenta desde el año pasado con una residencia de pilotos, en la que actualmente hay una cincuentena de alumnos, se incorporó la empresa MITS de mantenimento aeronáutico y acogió pruebas del proyecto europeo Niu.link.

Por su parte, el aeropuerto Andorra-La Seu d’Ugell logró en 2025 nuevo récord de pasajeros con 19.160, gracias a las conexiones regulares con Palma y Madrid dos días a la semana. Esto representa un incremento del 18% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 16.188. Asimismo, registró 6.187 movimientos, un 15% más que los 5.396 del año anterior. También alcanzó un acuerdo con los operadores de parapente de Organyà.

De cara a este año, está prevista una ampliación de las instalaciones con el objetivo de responder a la elevada demanda de espacios de hangar. El proyecto incluye la construcción de nueve hangares en un terreno de 7.200 metros cuadrados.