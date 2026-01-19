Previsión meteorológica en Lleida: Nieve y lluvias persistentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida iniciará la semana con un episodio de tiempo adverso, caracterizado por precipitaciones generalizadas y persistentes. Se esperan nevadas significativas en el Pirineo, con la cota de nieve inicialmente a los 1.400 metros, que podrían acumular un grosor considerable en las cotas altas. Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, con mínimas en descenso y máximas en ascenso, mientras que el viento soplará flojo del noroeste.

Este lunes, las condiciones meteorológicas serán particularmente inestables. Les precipitaciones, que afectarán gran parte del territorio leridano, se mantendrán activas durante toda la jornada. La cota de nieve, situada inicialmente a los 1.400 metros en el Pirineo, permitirá que se acumulen cantidades importantes de nieve fresca, especialmente en las zonas más elevadas. Con respecto a los termómetros, en el llano de Lleida se esperan valores que oscilarán entre los 4 y los 9 ºC, mientras que en la Val d'Aran las temperaturas serán más frías, moviéndose entre los -3 y los 7 ºC.

Previsión para el martes

La inestabilidad atmosférica persistirá durante el martes, con precipitaciones generalizadas que seguirán afectando a la provincia. Les nevadas en el Pirineo serán especialmente relevantes, con una cota de nieve que bajará hasta los 1.100 metros, facilitando la acumulación de grosores significativos. Las temperaturas, por su parte, no experimentarán cambios sustanciales, manteniendo una escasa amplitud térmica entre mínimas y máximas. El viento soplará moderado, proveniente del nordeste.

Evolución para el miércoles

De cara al miércoles, la tendencia será hacia una remisión progresiva de la inestabilidad. A pesar de eso, el cielo se mantendrá mayoritariamente nublado y no se descartan algunos chubascos, especialmente en la mitad sur del territorio. En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. En la capital leridana, los termómetros oscilarán entre los 3 y los 9 ºC. El viento, en esta jornada, será flojo y de componente oeste.

Previsión para el jueves

Finalmente, el jueves se caracterizará por la presencia de nubosidad de retención en el Pirineo, la cual podría generar chubascos débiles a moderados, sobre todo en la cara norte. La cota de nieve en estas precipitaciones se situará en torno a los 1.200 metros. En el resto de la provincia, se esperan intervalos de nubes. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas continuarán su ligera tendencia al ascenso. El viento, de nuevo, soplará flojo del oeste.