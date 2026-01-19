Torrelameu celebra su Tamborinada de Sant Sebastià con Pau Culleré

SEGRE
Torrelameu celebró el sábado su tradicional Tamborinada de Sant Sebastià, en el marco de la fiesta mayor del municipio, y contó con el cantante de Balaguer Pau Culleré como tamboriner major. Debido a la lluvia, el acto se celebró en la Casa de la Vila y estaba prevista la participación de una sesentena de personas. Se trata de la única fiesta en Catalunya en la que se tocan tambores en honor a un santo y la tradición se remonta a hace más de un siglo.

