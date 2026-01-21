Arrels logra los 12.000 euros para renovar sus pisos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Arrels Sant Ignasia ha logrado recaudar 12.000 euros necesarios para mejorar los pisos de apoyo de la entidad. Según informó ayer, los donativos servirán para la renovación del mobiliario, mejorar los espacios comunes y la creación de ambientes más “dignos, acogedores y funcionales”. La entidad quiso agradecer a la ciudadanía su solidaridad con la campaña Fes d’aquest pis una llar. En los próximos meses comenzarán a llevar a cabo las reformas.

Arrels Sant Ignasi cuenta con nueve pisos de apoyo para personas en situación de exclusión social en la capital del Segrià, con una oferta de 22 plazas. Con el paso de los años, muchas de estas viviendas han acogido historias diferentes, y su uso continuado ha provocado que algunos espacios y habitaciones necesiten de una renovación. Los pisos de apoyo están pensados como un trampolín para personas en situación de vulnerabilidad. Participan en talleres y actividades y reciben apoyo psicológico y un acompañamiento en la formación y búsqueda de trabajo.

En 2024, la entidad atendió a 230 personas que dormían en la calle en Lleida ciudad y en 2025, a 145.