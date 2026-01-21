Aspros atendió a cerca de 1.000 usuarios en 2025

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

"Para muchas personas con discapacidad, Aspros es su familia”, afirmó el director ejecutivo de la entidad, Enric Herrera, ayer durante el segundo desayuno corporativo organizado por la fundación. Según explicó, durante el pasado año, alrededor de 1.000 personas utilizaron los servicios de la entidad leridana, de las que 679 recibieron acompañamiento continuado. El presidente, Delfí Robinat, que asumió recientemente el cargo, destacó la prioridad de “dar a conocer Aspros y explicar mejor el trabajo que hacemos” y alertó de la fragilidad financiera del sector social por los retrasos en los pagos de la administración. “La solidez económica es clave para garantizar la continuidad de los proyectos”, añadió.

Actualmente, la fundación ofrece más de 20 servicios con atención integral y cuenta con 595 profesionales, 169 de ellos con discapacidad. En el ámbito residencial, 106 personas utilizaron servicios de hogar o residencia, cifras que se mantienen estables respecto a años anteriores. De cara a este ejercicio, Aspros centrará sus iniciativas en el derecho al envejecimiento digno de las personas con discapacidad, la atención a conductas complejas y el abordaje del trastorno del espectro autista, además de impulsar el Club Aspros, la Escuela Aspros y los programas de voluntariado.