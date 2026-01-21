CaixaProinfància ‘acompaña’ a 360 menores en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” acompañó a lo largo del año pasado a más de 360 niños y adolescentes de cerca de 180 familias en situación de vulnerabilidad en Lleida, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar. El programa, activo desde 2007, proporciona servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

Según datos de la Fundació “la Caixa”, el 84,7% de los menores atendidos consiguen graduarse al acabar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media estatal. Además, el nivel de abandono escolar al finalizar la Secundaria entre los participantes del programa se sitúa sobre el 3,5%.