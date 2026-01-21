Los maquinistas exigen soluciones a Renfe después de una reunión sin avances

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los maquinistas del servicio de Rodalies en Cataluña han trasladado este miércoles a la dirección de Renfe su preocupación por las recurrentes incidencias ferroviarias y la falta de respuestas claras en una reunión celebrada a Barcelona, coincidiendo con el mantenimiento de la huelga y la suspensión del servicio en todo el territorio. La entrada y la salida del encuentro en el Hotel Barceló Sants ha derivado en un clima de descontento generalizado entre el colectivo, según han relatado fuentes sindicales participantes.

Durante la sesión, que ha tenido lugar entre las 13.00 y 14.30 h, representantes de Renfe, como Álvaro Fernández Heredia y Miguel Ángel Vicente, han manifestado el pésame por la muerte reciente del joven conductor de 28 años en el accidente de Gelida (Alt Penedès ), pero los trabajadores consideran que la dirección no ha aportado propuestas concretas. Una parte de los participantes, incluso, ha abandonado la sala anticipadamente lanzando chalecos reflectantes, expresando su malestar por una reivindicada reunión "cero propositiva". "Con tantas incidencias cada día lo que queremos son soluciones", ha defendido Elisabet Ramos, representante de la CGT.

Algunos maquinistas también han lamentado que no hubiera ningún representante del gestor de infraestructuras Adif presente. A la salida, varios sindicatos han asegurado que están estudiando si se adhieren a la huelga que ha convocado Semaf, la organización mayoritaria.

La reunión llega el día siguiente del accidente mortal en Gelida que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas y varios heridos así como de otro descarrilamiento y de varias incidencias por el temporal. Antes del encuentro, centenares de trabajadores se han concentrado en el vestíbulo de la estación en un minuto de silencio en recuerdo al trabajador en prácticas que perdió la vida.