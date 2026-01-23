Lluvia, nieve y descenso de temperaturas este fin de semana en la demarcación de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La demarcación de Lleida afronta un fin de semana marcado por la lluvia, la nieve y una bajada notable de las temperaturas, según las previsiones meteorológicas para el sábado y domingo. De acuerdo con los servicios meteorológicos, se esperan precipitaciones en varios puntos de la provincia, con riesgo de nevadas en el Pirineo y Prepirineo que podrían afectar a la movilidad y las actividades al aire libre.

Según el pronóstico para este sábado, los intervalos de nubes dominarán el cielo leridano, con posibilidad de chubascos que serán más intensos en zonas elevadas. A partir de la cota de nieve situada entre los 500 y los 800 metros, no se descartan acumulaciones significativas sobre todo en el norte del territorio. Les temperaturas máximas y mínimas experimentarán un descenso generalizado, especialmente en comarcas pirenaicas, donde se esperan heladas nocturnas. Además, el viento soplará de manera moderada, con rachas que pueden ser localmente fuertes en la plana y zonas de montaña.

El domingo continuará la inestabilidad, con cielo variable y episodios de lluvia que se concentrarán especialmente en el Pirineo. Los expertos apuntan que la cota de nieve se mantendrá ligeramente más alta, entre los 600 y los 800 metros, aunque todavía se podrían producir chaparrones de nieve en cotas bajas a primera hora. Les temperaturas subirán ligeramente con respecto al día anterior o quedarán estables en muchas localidades. La presencia de heladas matinales seguirá siendo una constante en los valles pirenaicos. El viento girará a poniente, soplando en general flojo, aunque no se descartan rachas moderadas durante la tarde y noche.