El Carnaval de Agramunt celebrará 40 años con un gigante y un documental

Agramunt se prepara para vivir un Carnaval especial con el lema 40 anys i... encara aquí. La fiesta celebrará el aniversario del Rei Carnestoltes que, según la organización, no lleva del todo bien cumplir cuatro décadas. Durante estos días pasarán “diferentes cosas”. El programa se desarrollará del 13 al 15 de febrero. Como novedad, el viernes se proyectará un documental y se presentará el primer gigante del Carnaval de Agramunt, justo después del pregón. Por la mañana se celebrará el Carnaval infantil, acompañado de una chocolatada. La jornada se cerrará con la cena de colles, en la que animan a los asistentes a llevar un regalo de aniversario. La noche continuará con la música de Banda Neon y dj Bacardit. El sábado por la tarde (19h) será el turno de la gran rúa. Por la mañana habrá juegos infantiles y el concurso de disfraces para establecimientos y viviendas, además de la venta de Lo Cagarro. Por la noche actuarán Her Majesty, La Divand y dj James. El domingo habrá el entierro de la sardana. Se pedirá un tiquet simbólico de 1 euro.