Cervera será la capital ‘escolta’ en 2027 con la Jamborinada

Niños, jóvenes, monitores y voluntarios de los distintos caus de Catalunya llenarán Cervera los días 10 y 11 de abril de 2027 con motivo de la Jamborinada. La convocatoria, que prevé congregar a unas 13.000 personas, ya se celebró en 2017 en Tàrrega. El evento coincidirá con el centenario del inicio del escoltismo en Catalunya. Ayer se oficializó la convocatoria con la firma del convenio entre la Paeria y Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), entidad organizadora y con mayor número de caus afiliados.

La comisaria general de MEG, Laura Gibert, explicó que esta nueva edición se impulsa porque “la pandemia había debilitado la participación y era necesario organizar un gran encuentro para reivindicar nuestra labor educativa”. Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, afirmó que para la ciudad “es un orgullo poder acoger una celebración de esta magnitud, que al mismo tiempo supone un importante reto”. En este sentido, subrayó la voluntad de acelerar diversas actuaciones en la vía pública para acondicionar los espacios que acogerán las actividades.