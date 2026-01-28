¿Qué aporta ‘La teva menopausa en positiu’?

Enfoco el libro igual que el trabajo que hago con mis pacientes, aportando herramientas para que sean autosuficientes en el cuidado de su salud y que sean sostenibles en el tiempo. Son herramientas con evidencia científica que mejoran la calidad de vida ante la obesidad, la alteración del azúcar o la osteoporosis. Con ellas pueden entender cómo se está transformando su cuerpo y qué podemos hacer para contrarrestar los efectos.

Aquí es cuando propone un método de nueve semanas.

Consiste en trabajar cada semana un reto. La alimentación, el sueño, el estrés, el ejercicio o las relaciones sexuales. En cada uno de ellos hay encuestas que permiten entender en qué punto estás y explico por qué pasa y cuáles son las evidencias científicas en relación a las diferentes estrategias. Aquí se presenta qué podemos hacer para mejorar esta situación. Además, son cosas fáciles que podemos aplicar, también de manera personalizada.

También intenta combatir mitos. ¿Cómo cuáles?

Que la menopausia es igual que hacerte vieja, que las mujeres en esta etapa no quieren o no pueden tener sexo... Toda una serie de mitos que frenan a muchas mujeres a buscar soluciones. Pero no podemos quedarnos con que es algo natural y conformarmos, porque hay que dar un paso al frente y hacernos responsables de nuestra salud para buscar herramientas, que las hay, que mejoren nuestra calidad de vida. Lo importante es que se adapten a nuestras necesidades y afectaciones, porque la menopausia no afecta a todas las mujeres por igual.

¿Ayuda la información que hay en redes sociales?

Las redes tienen un papel muy relevante y hay personas en este ámbito que hacen muy buena difusión de la información. El problema es que hay que personalizar cada caso. Puede que a tu vecina le vaya genial un suplemento o una rutina de ejercicios y a ti no. Aquí es cuando habría que consultar con un profesional, aunque a veces entiendo que pueden ser poco accesibles. Quizá con estas herramientas, las mujeres puedan identificar qué les pasa y trasladárselo a su médico.

¿Se habla más de menopausia?

Sí, hay más difusión. Al final, la menopausia nos afectará a todas y durante muchos años de nuestra vida, por lo que nos lo tenemos que tomar muy en serio, entender qué nos está pasando y cómo trabajarlo, con un estilo de vida saludable.