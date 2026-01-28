SEGRE

Nala en perros y Coco en los gatos: los nombres preferidos del 2025 para las mascotas en Cataluña

Según el Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña, Luna también fue uno de los nombres más elegidos

La Motor, una gata europea de pelo corto.

La Motor, una gata europea de pelo corto..

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Según el Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña, el nombre de perro más habitual en el 2025 fue Nala, seguido de Coco, que se erigió como 'favorito' entre los gatos, así como Luna.

Sobre las razas de perros inscritos el año pasado, el principal fue el mestizo, con 12.998 en toda Cataluña. Lo siguieron el canitx, con 3.495 nuevas altas, y el chihuahua, con 2.878.

En los felinos, 30.999 nuevas inscripciones fueron de gato común europeo, 13.165 del gato europeo y 1.216 de sphynx, la especia felina que no tiene pelo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking