Seguridad y civismo desde la mirada de los jóvenes

Los jóvenes del Plenari de la Infància i l'Adolescència de Lleida han participado este enero en sesiones formativas sobre seguridad ciudadana en la comisaría de la Guardia Urbana, en el marco del Pla Local de Seguretat de la ciudad. El objetivo de la iniciativa es trabajar el civismo, la convivencia y la percepción de seguridad desde la mirada de los jóvenes. La sesión de ayer contó con la participación del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y varios concejales. Las preguntas de los jóvenes se centraron principalmente en la normativa de circulación de patinetes eléctricos y bicicletas, la percepción de seguridad en los barrios y cómo actuar ante conflictos, hurtos u otras incidencias. La jornada se completó con una visita a las instalaciones de la comisaría, con una exhibición de vehículos y material utilizado habitualmente por la Urbana.