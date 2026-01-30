Historias de mujeres medievales

La editora y escritora Elisenda Albertí ha publicado el libro Catalanes medievals (Albertí Editor), en el que pone de relieve la historia de 26 mujeres de la Edad Media, entre ellas a leridanas, que van desde nobles a comadronas, payesas o acusadas de brujería. El objetivo es reivindicar su papel tras ser “invisibilizadas” e incluso “perseguidas” por estar adelantadas a su época. En el libro, Albertí destaca que las mujeres tuvieron una importancia vital, no solo en el ámbito doméstico, ya que muchas tuvieron una “participación activa” en el ámbito cultural, político, científico y comercial, pese a que eran relegadas a un papel “irrelevante”. Con las 26 historias, la autora quiere dar a conocer los esfuerzos de mujeres que fundaron hospitales, monasterios y escuelas, impulsaron la construcción de castillos o fortalezas e incluso acompañaron a sus maridos a la guerra. “No se limitaron a ser simples espectadoras de la historia, sino que también quieren ser protagonistas pese a vivir en el peor mundo imaginable para la condición femenina”, remarca Albertí.

Entre las leridanas referentes en la Edad Media, se incluye a la pallaresa Valentina Guarner, acusada de brujería. Fue juzgada en Lleida en 1485 y condenada a morir ahogada en el río Segre y posteriormente quemada frente a la Paeria. También a Arsenda d’Àger, mujer de Arnau Mir de Tost, y a Ermessenda de Castellbò, una precursora y defensora de la emancipación femenina y que fue acusada de cátara. En este volumen los lectores también podrán encontrar a Elisenda de Sant Climent, madre de la reina Rocaia de Túnez y portadora del Sant Drap a Lleida; a Llúcia de la Marca, condesa del Pallars Sobirà; Guinedilda, la primera pobladora de la ciudad de Cervera, y Aldonça de Bellera, abanderada de la resistencia pacífica desde el Castell de Rialp.

“Es fundamental hablar de ellas para que no queden en el olvido”

Elisenda Albertí publica una segunda edición de Catalanes medievals, diez años después de la primera, en la que se incluye nueva información y cambios. “Cuando hablamos de las mujeres, a pesar de ser el 50% de la población, parece que no hayan existido pero también en la época medieval fueron muy importantes en diferentes ámbitos”, defiende. La autora también recuerda que muchas fueron “perseguidas porque no tocaba tener la mentalidad que tenían” y considera fundamental conocer su historia “para que no queden en el olvido”.

De la primera condenada por brujería a una referente del arte

Colonizadoras, propietarias, heroínas, brujas, escritoras, aristrócratas. Son las protagonistas de Catalanes medievals. Destaca Sança de Camins, la primera mujer de Catalunya condenada por brujería en 1419, de la que se tenga constancia documental, y que era comadrona. No faltan las abadesas Emma de Barcelona e Ingilberga. De la primera se hizo una película de Antonio Chavarrías con escenas rodadas en la Seu Vella. Se recoge el legado de otras precursoras de la época como Elisava, artista y bordadora que dio nombre a la primera escuela de diseño que se inauguró en España, situada en Barcelona.