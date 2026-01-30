Una “incidencia técnica” retrasa el pago de las ayudas a la dependencia

El pago de la prestación económica por ser cuidador no profesional de una persona con dependencia reconocida por la Generalitat está sufriendo un retraso este mes a causa de una “incidencia técnica”. Habitualmente se recibe el día 26 o 27 de cada mes. Un portavoz del departamento de Derechos Sociales reconoció que se está produciendo una demora “de unos días” y añadió que, según el área de Economía, el pago se efectuaría entre ayer mismo y hoy. No obstante, este diario pudo constatar que diversos beneficiarios ayer aún no la habían recibido.

Paralelamente, una grabación del teléfono 012 informaba de que “el pago de las prestaciones del mes de enero puede sufrir un retraso sobre el día que se hace habitualmente a causa de una incidencia técnica” y añadía que “se está trabajando en resolverla lo más pronto posible”. Asimismo, recordaba que “el pago se puede realizar entre el día 27 y el 5 del mes siguiente según la entidad bancaria”.

La cuantía de la prestación varía en función del nivel de dependencia y oscila entre los 180 euros del grado I, los 315,90 del grado II y los 455,40 del III.

Según los últimos datos de la dirección general de la Autonomía Personal y la Discapacidad, en 2024 se concedieron 8.963 prestaciones en las comarcas de Lleida, la mitad en la capital (4.267). El total de personas con algún grado de dependencia reconocida en la demarcación era ese año de 15.196.