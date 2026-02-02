El ‘Univers Viñes’ suena en el Auditori con la OJC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Orquestra Julià Carbonell (OJC), dirigida por Xavier Pagès-Corella, ofreció ayer en el Auditori Enric Granados de Lleida el concierto Univers Viñes, una de las dos producciones anuales de la Acadèmia OJC, el proyecto pedagógico (con el apoyo de la Diputación y el IEI) que tiene por objetivo facilitar la aproximación y el contacto con una orquesta profesional a aquellos estudiantes que estén alcanzando ya niveles de excelencia y que se planteen la música como una posible opción profesional de futuro. El concierto se inscribió en la conmemoración del Any Viñes, con obras de Debussy, Ravel y Mompou. Como homenaje al pianista leridano se estrenó la versión orquestral de una de las pocas composiciones propias de Viñes, En Verlaine mineur. La OJC también presentó este programa musical el sábado en el Teatre Comarcal de Solsona.