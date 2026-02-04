Concierto en el Auditori del mejor pianista español en el Concurs Viñes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El joven pianista alicantino Alexandre Lutz García, nacido en París en 1998, ofreció ayer un concierto en el Auditori Enric Granados de Lleida como ganador el año pasado del premio al mejor intérprete español en el Concurs Internacional Ricard Viñes y en el marco de la semana cultural del Conservatori de Lleida. Tocó un repertorio de obras de Schumann y Prokofiev, además de piezas de Mompou y otras vinculadas directamente al repertorio de Viñes.