La Fiscalía registra las oficinas de ‘X’ en París y cita a declarar a Elon Musk

La unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía de París y la de Ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol registraron ayer las oficinas de la red social X (antes Twitter) en Francia por una investigación abierta en enero del año pasado.

La Fiscalía parisina difundió la operación con un curioso mensaje en esa misma plataforma en el que anunciaba que la dejaba. “Encuéntrenos en Linkedin e Instagram”, señalaba.

Según informó en un comunicado en su web, ha citado a declarar el próximo 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino. “Los empleados de la plataforma X también han sido citados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026 para ser interrogados en calidad de testigos”, añadió.

La investigación arrancó tras varias denuncias recibidas el 12 de enero de 2025 sobre la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

“La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de (la aplicación de inteligencia artificial integrada) Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual”, agregó la Fiscalía.

La Comisión Europea ha abierto una investigación contra X por las imágenes sexuales deepfake generadas sin consentimiento por Grok, así como por otros contenidos controvertidos que Bruselas sospecha que violan la DSA, la directiva europea de Servicios Digitales.

En este contexto, la investigación de la Fiscalía francesa se centra en los siguientes delitos penales: “complicidad en la posesión de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico”, la “difusión, oferta o puesta a disposición en banda organizada de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico”, y “atentado contra la imagen de la persona” por los deepfake de carácter sexual. A ello se suman, según detalla la Fiscalía parisiense, “crímenes contra la humanidad (negacionismo)” y, en los tres casos como como “banda organizada”, la “extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado”, la “falsificación del funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos” y “administración de una plataforma en línea ilícita”.