Òmnium rinde homenaje a Muriel Casals

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, dijo ayer que “reivindicar la esperanza en un momento en el que todo invita a lo contrario” es el legado que dejó la expresidenta de la entidad Muriel Casals. Lo dijo en el homenaje que Òmnium le rindió en el décimo aniversario de su muerte, y al que asistieron su hija, Laia Gasch, el presidente del Parlament, Josep Rull, y los expresidentes de la Generalitat Quim Torra y Artur Mas. “Fue capaz de ver más lejos siempre” y tuvo “disposición permanente de dialogar y buscar consensos”, añadió.