Sanidad retira unas cremas dermatológicas y protectoras por "posible contaminación"

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de las cremas dermatológica y protectora MediHoney del mercado español tras detectar una posible contaminación debido a inadecuados procesos en su fabricación. La medida afecta a tres referencias comercializadas en tubos de 50 y 2 gramos distribuidas por Prim S.A. en Madrid.

Según ha informado este miércoles la Aemps en una nota publicada en su página web, la crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces. Por su parte, la crema protectora se emplea para proteger la piel de los fluidos corporales y la humedad. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha advertido que el proceso de contaminación detectado podría causar inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas en los usuarios.

La alerta sanitaria se ha activado después de que el representante autorizado Integra LifeSciences (Francia) de la empresa fabricante Derma Sciences, Inc (Canadá) comunicase oficialmente el problema a las autoridades españolas. La compañía distribuidora en España está remitiendo una nota de aviso a distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y las acciones a seguir.

Productos afectados por la retirada sanitaria

Los productos afectados por esta medida incluyen la crema dermatológica MediHoney en tubo de 50 gramos con referencia 597, la crema protectora MediHoney en tubo de 50 gramos con referencia 582, y la crema MediHoney de 2 gramos con referencia 800. Todas estas presentaciones deben ser retiradas inmediatamente de farmacias, distribuidores y centros sanitarios.

Recomendaciones para pacientes y profesionales sanitarios

La Aemps ha instado a los pacientes que dispongan de estas cremas en sus domicilios a que dejen de utilizarlas inmediatamente y las desechen de forma segura. Además, se recomienda que contacten con sus profesionales sanitarios para que les proporcionen una opción terapéutica alternativa adecuada a sus necesidades dermatológicas.

En cuanto a los profesionales sanitarios, la Aemps les ha solicitado que inspeccionen su inventario para identificar si disponen de los productos afectados. En caso afirmativo, deben poner las unidades en cuarentena y seguir las indicaciones proporcionadas por la empresa fabricante. Igualmente, farmacias y distribuidores tienen la obligación de no dispensar los productos y proceder a su devolución siguiendo los canales establecidos.