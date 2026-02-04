La UE cambia las normas y prohibirá los sobres de kétchup, azúcar o aceite en hostelería

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los bares y restaurantes españoles tendrán que dejar de usar monodosis de salsas, azúcar, sal, aceite y vinagre a partir del 12 de agosto de 2026. La fecha marca la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2025/40, conocido como PPWR, que regula los envases y residuos plásticos en toda la Unión Europea con el objetivo de avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible y reducir los residuos generados por el sector de la hostelería.

Esta medida forma parte de una estrategia europea más amplia para frenar la contaminación por plásticos de un solo uso. El nuevo reglamento establece que los envases solo podrán comercializarse si cumplen los requisitos de sostenibilidad fijados por Bruselas, tal como recoge el artículo 4 del texto normativo. A partir de agosto de 2026, la antigua Directiva 94/62/CE sobre envases quedará derogada, dando paso a una regulación más estricta y armonizada en todos los países miembros.

Los establecimientos de hostelería deberán sustituir los sobres individuales por alternativas reutilizables, como dispensadores rellenables o formatos que puedan usarse varias veces. Esta transformación afectará especialmente a productos tan habituales como el kétchup, la mayonesa, el azúcar o los sobres de aceite que durante décadas han estado presentes en las mesas de bares y restaurantes.

Excepciones para comida a domicilio y motivos sanitarios

Aunque la prohibición es general para los locales que sirven comida in situ, la normativa contempla algunas excepciones vinculadas a razones de higiene y transporte. Las monodosis podrán seguir utilizándose en servicios de comida para llevar, pedidos a domicilio y reparto, así como en centros sanitarios o asistenciales, siempre que se cumplan las condiciones específicas establecidas en el reglamento.

Además, antes de la fecha de entrada en vigor, la Comisión Europea aprobará un sistema de etiquetado armonizado que permitirá a los consumidores identificar correctamente cómo gestionar estos residuos y qué alternativas están disponibles en cada caso.

Nuevas obligaciones para el sector HORECA desde 2027

El reglamento no se limita a eliminar los envases de un solo uso, sino que introduce obligaciones adicionales para bares y restaurantes en los próximos años. A partir de febrero de 2027, los establecimientos deberán permitir que los clientes lleven su propio recipiente para bebidas o comida preparada, fomentando así el uso de envases personales reutilizables.

Desde febrero de 2028, los locales deberán ofrecer directamente la opción de envases reutilizables dentro de sistemas de reutilización organizados. No obstante, las microempresas quedarán exentas de algunas de estas obligaciones, reconociendo las dificultades operativas y económicas que podrían enfrentar los negocios más pequeños.

Evaluación del impacto ambiental hasta 2034

El objetivo principal de esta regulación es reducir el enorme volumen de residuos plásticos generados por envases de un solo uso, considerados una de las principales fuentes de contaminación en el continente europeo. Para medir la efectividad de estas medidas, el reglamento prevé que la Comisión Europea realice una evaluación general antes de agosto de 2034.

Esta evaluación analizará la contribución del reglamento al mercado interior y a la sostenibilidad ambiental, incluyendo un apartado específico sobre el sistema agroalimentario y el desperdicio alimentario. Con esta hoja de ruta, Bruselas busca transformar por completo la forma en que se consumen y gestionan los envases en la vida cotidiana, comenzando por gestos tan habituales como añadir azúcar al café o utilizar kétchup en un restaurante.