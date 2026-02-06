Adima, apoyo contra el cáncer de mama

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, en una visita ayer a la sede de la Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima), en el hospital Arnau de Vilanova, ensalzó la labor de esta entidad dedicada a ayudar a las pacientes y a sus familiares a superar situaciones cotidianas que surgen como consecuencia de la enfermedad del cáncer y a mejorar su calidad de vida. Durante el encuentro, se destacó la interacción permanente entre las voluntarias de Adima con el personal facultativo y sanitario que atiende a las mujeres durante el tratamiento.