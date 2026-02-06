Ascenso de la diabetes gestacional en Ramadán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un estudio con más de 70.000 mujeres en Catalunya demuestra un aumento en el diagnóstico de diabetes gestacional entre las mujeres que practican el Ramadán. La investigación, liderada desde Lleida por personal del Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) y del Hospital Universitari Arnau de Vilanova, se ha publicado en la revista BMC Medicine. Ha identificado un aumento en la frecuencia del diagnóstico en mujeres originarias de países de mayoría musulmana durante el periodo de Ramadán, en comparación con otros momentos del año. En concreto, estas mujeres presentaron una tasa de diagnóstico significativamente superior durante el Ramadán (12,8%) respecto a los demás meses (8,84%). En cambio, en el grupo control no musulmán no se observaron diferencias relevantes.